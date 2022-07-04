Греция возобновила выдачу виз российским туристам

Генконсульство Греции возобновило выдачу виз россиянам после технической приостановки

Визовые центры Греции возобновили выдачу виз российским туристам после технической приостановки. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в греческом посольстве, Генконсульство снова приступило к работе после временной приостановки, которая продлилась с 29 июня по 1 июля.

Ранее Генеральное консульство Греции в Москве заявило о временной приостановке выдачи виз россиянам из-за технических проблем. В частности, решение объяснили депортацией греческих дипломатов из России и необходимой в связи с этим реорганизацией работы органа.

27 июня МИД России выслал восемь греческих дипломатов в ответ на поставки Грецией оружия Киеву. Ведомство также выразило протест в ответ на конфронтационный курс греческих властей, прекративших контакты с российским посольством.

В МИД России предупреждали россиян о поступающих в ведомство сообщениях о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к российским туристам в Греции. Директор Четвертого Европейского департамента Юрий Пилипсон назвал европейскую страну неблагоприятной для отдыха, тем не менее, в туристической отрасли Греции заявили, что россияне не жалуются на притеснения и делятся исключительно положительными отзывами от отдыха.