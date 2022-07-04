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Греция возобновила выдачу виз российским туристам

Генконсульство Греции возобновило выдачу виз россиянам после технической приостановки

Фото: Shutterstock

Визовые центры Греции возобновили выдачу виз российским туристам после технической приостановки. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в греческом посольстве, Генконсульство снова приступило к работе после временной приостановки, которая продлилась с 29 июня по 1 июля.

Ранее Генеральное консульство Греции в Москве заявило о временной приостановке выдачи виз россиянам из-за технических проблем. В частности, решение объяснили депортацией греческих дипломатов из России и необходимой в связи с этим реорганизацией работы органа.

27 июня МИД России выслал восемь греческих дипломатов в ответ на поставки Грецией оружия Киеву. Ведомство также выразило протест в ответ на конфронтационный курс греческих властей, прекративших контакты с российским посольством.

В МИД России предупреждали россиян о поступающих в ведомство сообщениях о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к российским туристам в Греции. Директор Четвертого Европейского департамента Юрий Пилипсон назвал европейскую страну неблагоприятной для отдыха, тем не менее, в туристической отрасли Греции заявили, что россияне не жалуются на притеснения и делятся исключительно положительными отзывами от отдыха.

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Дарья Рыбак
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