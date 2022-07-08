Выявлен новый фактор для регенерации конечностей

Science Direct: для регенерации конечностей оказались необходимы механические нагрузки

Специалисты из Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета выявили новый фактор, необходимый для регенерации конечностей. Ранее считалось, что для этого нужен благоприятный рост и наличие нервов на поврежденном участке. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Science Direct.

В ходе исследования ученые подвешивали травмированные конечности животных с сохраненными нервными окончаниями для снижения нагрузки. Оказалось, что даже такие манипуляции не позволили активировать регенерацию. Несмотря на это, при возобновлении движения и появления механической нагрузки регенерация восстановилась. Затем исследователи удалили нервы из пальцев лабораторных мышей и добавили механическую нагрузку. Испытание показало начало регенерации на испытуемой конечности. Ученые пока что не смогли выделить механизм возникновения такого явления, поэтому планируют продолжить исследования. Также они хотят попробовать применить полученные результаты к людям.

В апреле команда британских специалистов напечатала на 3D-принтере роботизированный палец, который имеет осязание, как у человеческой кожи. В перспективе это устройство можно использовать в качестве протеза.