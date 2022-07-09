Перечислены ошибки Абэ на посту премьер-министра Японии

Востоковед Кистанов назвал компанию Абэ против Сovid-19 одним из проколов политика

Среди основных ошибок бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ числится кампания по борьбе с коронавирусом, а также отсутствие нацеленности на повышение уровня жизни и доходов граждан в экономическом курсе политика, рассказал руководитель Центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал основные достижения и ошибки политика на посту премьера.

«Фигура эта, конечно, незаурядная в японской политической жизни. Достаточно сказать что он поставил рекорд по пребыванию в кресле премьер-министра Японии. С декабря 2012 года по сентябрь 2020 года. Это рекорд за всю историю Японии. Одно это уже говорит о его роли в японской политике внутренней и внешней, о его влиятельности и так далее», — отметил Кистанов.

«Абэномика»

Абэ многое успел за восемь лет своего пребывания в кресле премьер-министра Японии. Он оставил заметный след, экономическое и политическое наследство в истории Японии, добавил Кистанов.

Своим приходом к власти Синдзо Абэ смог стабилизировать политическую обстановку в стране, считает эксперт.

Он вошел в историю тем, что закончил с позорным явлением, которое получило название в Японии «эффектом вращающихся дверей», когда премьер-министр сменяли друг друга сидя в кресле не больше года Валерий Кистанов востоковед

«Абэ пришел к власти в сложный период "Japan is back". Япония растеряла свои международные позиции, роль ее снизилась и нужно было ее повышать. Он это делал активно разъезжая по миру, посетил больше сотни стран — это тоже рекорд. В общем, ему удалось восстановить японские позиции на международной арене, обрести статус влияния и уважения», — поделился специалист.

Когда политик пришел к власти, он взял курс на борьбу с экономическими проблемами Японии, которые она приобрела с момента взрыва экономики мыльных пузырей на рубеже 80-90-х годов. «В частности, он имел смелость поставить Японию на рельсы устойчивого развития, добиться стабилизации курса японских акций на международных фондовых рынках, стабилизации курса йены. В принципе, ему это удалось. Он проводил курс, который получил название "абэномика"», — поделился Кистанов.

Проколы Абэ

«Были у него проколы, конечно. Крупные корпорации за время его пребывания у власти действительно укрепили свои позиции внутри страны и на международной арене. Акции их пошли вверх значительно, прибыль пошла вверх, но все это никак не сказалось на жизни простых японцев, это отмечают все обозреватели. Японцы, народ, общество не почувствовали на себе плодов "абэномики"», — заявил востоковед.

Также среди проколов политики Абэ Кистанов назвал кампанию по борьбе с коронавирусом. Япония оказалась не готовой к пандемии, заключил специалист. «Всякие административные решения по ограничением и для бизнеса и для граждан были неудачны. Всем было приказано сидеть дома. Даже в некоторой степени одиозные вещи происходили. Он, например, пообещал всем раздавать маски защитные от коронавируса, их действительно раздавали, а потом оказалось что они маленького размера и народ их презрительно прозвал "маски Абэ"», — рассказал эксперт.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, врачи боролись за его жизнь несколько часов. Об этом сообщил телеканал Fuji News Network в прямом эфире.

Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга. По дороге в больницу у Абэ остановилось сердце, но врачам удавалось его реанимировать. Несколько часов он провел в реанимации, где ему оказывали всевозможную помощь, включая переливание крови. Он скончался в 17:03 по местному времени (11:03 мск).

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.