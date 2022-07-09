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Студия Кодзимы пригрозила судом из-за обвинений в убийстве Абэ

Студия Кодзимы пригрозила обращением в суд из-за фейков об убийстве экс-премьера Японии
Хидео Кодзима

Хидео Кодзима. Фото: Ronda Churchill / AP

Kojima Productions пригрозила, что будет обращаться в суд из-за распространения в соцсетях и СМИ фейков о вине главы студии Хидео Кодзимы в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Соответствующее заявление компания опубликовала на своей странице в Twitter.

Студия заявила, что осуждает распространение фейков и слухов с ложной информацией. «Мы не приемлем клевету и в некоторых случаях рассмотрим возможность обращения в суд», — говорится в сообщении. Сам Кодзима ситуацию пока никак не комментировал.

Ранее пользователи интернета заметили внешнее сходство между геймдизайнером и убийцей Абэ. После этого по сети, в том числе в СМИ, начали распространяться фейки, где на фото в качестве преступника был изображен Кодзима.

Фото: @JordiPasAlba

По данным DTF, одно из таких сообщений ретвитнул французский политик Дамьен Рье. После комментариев подписчиков об ошибке он удалил пост, однако на снимки успели обратить внимание другие пользователи соцсети и некоторые СМИ. Позже фото геймдизайнера в качестве убийцы Абэ также показали по арабскому и греческому телевидению. На данный момент записи удалены.

На экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение 8 июля во время предвыборного митинга. 41-летний преступник, бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, выстрелил в него из самодельного дробовика. Абэ скончался в больнице.

Позже убийца рассказал, что он решился на преступление, так как Абэ якобы входил в некую религиозную группу, ставшую причиной финансовых проблем его семьи. Полиция Японии не стала комментировать эту информацию.

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Константин Лысяков
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