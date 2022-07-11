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Спорт

Тарасова призвала главу МОК уйти в отставку

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала главу МОК Томаса Баха уйти в отставку

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова приводит Sport24.

Эксперт заявила, что Бах и другие руководители международных спортивных организаций ведут себя ангажированно. Она призвала таких чиновников уйти в отставку во благо мирового спорта. «Сейчас спорт и политика — это слова-синонимы. Это очень плохо, так быть не должно», — посетовала Тарасова.

В июне Тарасова также выступила с критикой в адрес Баха. Она заявила, что главе МОК плевать на принципы олимпизма. Так она отреагировала на слова функционера о причинах отстранения российских атлетов от международных соревнований. Тогда Бах заявил, что в своих рекомендациях МОК исходил в том числе из соображений безопасности.

МОК рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.

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