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Футболист «Зенита» выбрал между сексом и победой над «Спартаком»

Бразильский футболист «Зенита» Малком предпочел секс победе над «Спартаком»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком ответил на вопросы журналистов после победы над московским «Спартаком» в Суперкубке России. Его слова приводит «РБ Спорт».

Футболиста спросили, что бы он предпочел — заняться сексом или одержать победу над красно-белыми. «Любовь с моей девушкой», — ответил бразилец.

9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России, который прошел в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 4:0. В составе победителей отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

В сезоне-2021/2022 «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял десятое место в Российской премьер-лиге, повторив собственный антирекорд в первенствах страны. При этом красно-белые выиграли Кубок России.

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Анастасия Борисова
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