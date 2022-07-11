Петр Ян обозначил цель перед уходом из MMA

Российский боец Петр Ян заявил, что намерен выиграть чемпионский пояс перед уходом из MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян обозначил цель перед уходом из спорта. Интервью с ним опубликовано в YouTube-канале «Вестник MMA».

Ян отметил, что перед завершением карьеры намерен завоевать чемпионский пояс. Россиянин добавил, что настроен выступать ближайшие два года, так как ему необходимо отработать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Он подчеркнул, что чувствует в себе силы продолжать выступать.

Ранее Ян отметил, что не получил от UFC нового соперника. Однако промоушен предложил ему возглавить турнир серии Fight Night. Речь идет о пятираундовом поединке.

Ян не дрался с апреля, когда уступил Алджамейну Стерлингу и не сумел вернуть пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Он лишился титула в противостоянии с американцем в марте 2021-го, когда потерпел поражение из-за дисквалификации.