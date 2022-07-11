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Спорт

Петр Ян обозначил цель перед уходом из MMA

Российский боец Петр Ян заявил, что намерен выиграть чемпионский пояс перед уходом из MMA
Петр Ян

Петр Ян. Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян обозначил цель перед уходом из спорта. Интервью с ним опубликовано в YouTube-канале «Вестник MMA».

Ян отметил, что перед завершением карьеры намерен завоевать чемпионский пояс. Россиянин добавил, что настроен выступать ближайшие два года, так как ему необходимо отработать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Он подчеркнул, что чувствует в себе силы продолжать выступать.

Ранее Ян отметил, что не получил от UFC нового соперника. Однако промоушен предложил ему возглавить турнир серии Fight Night. Речь идет о пятираундовом поединке.

Ян не дрался с апреля, когда уступил Алджамейну Стерлингу и не сумел вернуть пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Он лишился титула в противостоянии с американцем в марте 2021-го, когда потерпел поражение из-за дисквалификации.

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