Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 24 февраля

Российский фондовый рынок обновил антирекорд с 24 февраля — 13 июля индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с начала спецоперации, свидетельствуют данные площадки.

В 11:15 по московскому времени показатель опустился до 2094,7 пункта (минус 1,8 процента по сравнению с предыдущим закрытием). По состоянию на 12:16 индекс Мосбиржи составляет 2100,8 пункта (минус 1,5 процента).

Долларовый индекс РТС в нижней точке достигал 1122,7 пункта (минус 1,7 процента). К 12:16 показатель скорректировался до 1124,7 пункта (минус 1,5 процента).

Днем ранее, 12 июля, курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись впервые за 20 лет. Обе валюты стоили примерно по 59,3 рубля. Позже доллар и евро сравнялись на форексе. По оценкам аналитиков Deutsche Bank, европейскую валюту ожидает падение ниже паритета с долларом.