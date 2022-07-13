Запасы газа в ЕС стали расти вдвое медленнее из-за остановки «Северного потока»

Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое из-за остановки «Северного потока»

Запасы газа в Европе с 11 июля стали расти вдвое медленнее из-за отсутствия поставок по трубопроводу «Северный поток», который в этот день был остановлен на плановое техобслуживание, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) ЕС 11 июля вырос только на 348 миллионов кубометров, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 миллионов кубометров. Вместе с тем отбор из ПХГ увеличился с 17 до 76 миллионов кубометров. В связи с этим суточные темпы закачки упали почти вдвое — с около 0,5 до 0,25 процентного пункта.

По состоянию на 11 июля хранилища Европы были заполнены на 62,34 процента — на 1,43 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас объем газа составляет около 67 миллиардов кубометров газа.

В конце июня Евросоюз принял постановление об обязательном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) минимум на 80 процентов к зимнему сезону 2022 года и на 90 процентов к следующим. Однако в середине июня «Газпром» снизил поставки в Германию по «Северному потоку» на 60 процентов, сославшись на технические проблемы, а с 11 июля полностью прекратил поставки на 10 дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.