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Тарпищев отреагировал на разговоры об отстранении россиян от Уимблдона-2023

Шамиль Тарпищев назвал разговоры о возможном отстранении россиян от Уимблдона-2023 бредом
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию о возможном отстранении россиян от Уимблдона-2023. Его цитирует Sport24.

«Через год произойдет множество событий, а мы им даем зацепку, чтобы они могли нас раздражать», — заявил Тарпищев. Он назвал бредом разговоры о возможном недопуске спортсменов из России на турнир в будущем. «Они цепляются за любые слова в прессе, а потом это раскручивают. Будоражат нас. Мало ли кто и что сказал», — посчитал глава ФТР.

Ранее 13 июля сообщалось, что организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году. Окончательное решение будет принято в марте следующего года.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России в 2022 году. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и лишили турнир рейтинговых очков.

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Андрей Стрельцов
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