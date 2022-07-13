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В Москве членам Шараповской ОПГ запросили от 23 лет до пожизненного

В Мосгорсуде прокурор запросил от 23 лет до пожизненного четырем членам Шараповской ОПГ

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

В Московском городском суде на процессе по уголовному делу о преступной группировке «Шараповские» прокурор запросил четырем членам ОПГ сроки от 23 лет до пожизненного наказания. Об этом в среду, 13 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Рабадана Магомедвалиева, Шамсутдина Джамалутдинова, Юсупа Ахмедутдинова и Шамсутдина Мухтарова в зависимости от роли каждого признали виновными по статьям 209 («Создание банды и участие в ней»), 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой по найму, сопряженное с бандитизмом»), 222 («Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой») УК РФ.

Для Джамалутдинова прокурор запросил наказание в виде 23 лет колонии особо режима, для Ахмедутдинова, Магомедвалиева и Мухтарова — пожизненное лишение свободы. Также обвинение просило оштрафовать их на сумму от одного до 1,5 миллиона рублей.

По версии следствия, с 2006 по 2013 год участники ОПГ «Шараповские» совершили несколько убийств и других особо тяжких преступлений в Москве. Магомедвалиев выступал заказчиком и финансировал банду, Джамалутдинов отвечал за исполнение и обеспечивал соучастников оружием, а Ахмедутдинов и Мухтаров были исполнителями.

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В 2006 году у Магомедвалиева возник конфликт с соучредителем компании из-за отказа увеличить ему долю прибыли от сдачи в аренду торговых площадей. Он обратился к организатору банды, чтобы за вознаграждение убить потерпевшего. 15 апреля 2007 года Ахмедутдинов и Мухтаров выследили его по пути домой и возле подъезда на улице Пырьева в Москве выстрелили в жертву несколько раз. Потерпевший скончался на месте, нападавшие скрылись с места происшествия.

В 2007 году соучастники убили московского юриста, у которого также возник конфликт с Магомедвалиевым.

После каждого преступления члены банды избавлялись от автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия.

В период с 2005 по 2019 год участники ОПГ покупали много оружия, взрывчатки и боеприпасов. В мае 2013 года они покушались на убийство еще одного коммерсанта, однако потерпевшему удалось спастись.

Фигуранты были задержаны 28 ноября 2019 года.

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Екатерина Власова
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