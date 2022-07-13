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Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по Украине

Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине не оставило аргументов у Запада

Фото: Mike Segar / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что приведенные Россией факты «были очень убедительны, и сложно было как-то оппонировать нам».

Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то, сказать не могли

Дмитрий ПолянскийПервый заместитель постоянного представителя России при ООН

Россия созвала заседание Совбеза ООН 11 июля. Ожидалось, что докладчики, представляющие Москву, дадут исторический обзор украинского нацизма, а также его актуальное состояние. Кроме того, они планировали показать фотографии и видеоматериалы.

Это наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине — денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы

Дмитрий Полянский Первый заместитель постоянного представителя России при ООН

Борьба с нацизмом

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по «денацификации и демилитаризации» Украины. Так ее цели определил президент России Владимир Путин.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страна не будет попустительствовать молчанию и «отвратительной слепоте» тех, кто не замечает возрождения неонацизма на Украине.

Нам [российским властям] было не очень ловко макать западников (как и некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю) в их историко-идеологические нечистоты: до поры до времени думалось, что они нам как-никак «партнеры» и даже бывшие союзники

Дмитрий МедведевЗампредседателя Совета безопасности России

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, в свою очередь, отметил, что «украинский неонацизм» несет угрозу не только для России, но и для всей Европы.

Глава СВР заявил об «очаге» этой идеологии на Украине и отметил, что она несет опасность и для Киева. Также Нарышкин заявил об ответственности россиян перед поколениями предков и заявил, что Россия будет бороться с нацизмом «до конца».

Мы, россияне, твердо знаем, что поколение победителей, наши отцы и деды, завещали своим потомкам искоренять нацизм в любых его проявлениях. Мы этот завет исполним до конца

Сергей Нарышкин Директор Службы внешней разведки

По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, целью денацификации является мирная Украина без проявления любых элементов нацистской идеологии.

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Политик подчеркнул, что денацификация может проходить в несколько этапов. Одним из них станет наказание преступников — вооруженных радикалов, воинствующих националистов, а также военных, отдававших незаконные приказы.

Пушилин отметил, что идеи, которые получили распространение на Украине, являются русофобскими, а антироссийская политика была возведена в ранг государственной.

Денацификация — это очищение общества на всех уровнях от влияния нацистской идеологии. Отрава нацизма на Украине проникла всюду — от законодательства до быта, от закона об образовании до названий улиц в честь [организатора украинского националистического движения Степана] Бандеры и прочих фашистов

Денис ПушилинГлава Донецкой народной республики

Планы России на Украине

Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не поддастся на санкции Запада и доведет спецоперацию по денацификации Украины до конца.

Пришлось разъяснять, что специальная военная операция на Украине началась, чтобы предотвратить уничтожение мирного населения Донбасса, а также с теми целями, чтобы предотвратить возникновение третьей мировой войны. Взяли мы тогда слово и довольно подробно пояснили, что мы видим, как мы видим все это развитие

Константин ГавриловГлава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, готовность украинской стороны к денацификации и демилитаризации станет шагом к прекращению специальной военной операции России. «Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к окончанию операции», — объяснил он.

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Политик добавил, что цель России заключается в достижении на Украине денацификации и демилитаризации.

Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу

Василий НебензяПостоянный представитель России при ООН

Небензя добавил, что жители Украины смогут жить в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.

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Марина Совина
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