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Политолог оценил значимость расширения БРИКС за счет Турции и Египта

Политолог Топорнин допустил пересмотр устава БРИКС после присоединения новых стран

Фото: Marcos Correa / Reuters

Присоединение к БРИКС Саудовской Аравии, Турции и Египта будет полезно для самой организации. Но для ее эффективной работы нужны реформы. Как планы новых стран вступить в БРИКС изменят группу, в беседе с «Лентой.ру» оценил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

БРИКС станет более многосторонней, появится возможность решать какие-то более фундаментальные задачи

Николай Топорнинполитолог

«БРИКС находится на начальном этапе своего развития, пока что организация в поисках канвы той деятельности, которая ее будет выгодно отличать. Пока это механизм консультаций и контактов, но не более того. В экономическом плане никаких особых договоренностей тоже нет», — отметил политолог.

Чтобы БРИКС обрела большую значимость, необходима более тесная интеграция. Этому мешает в том числе и географическое положение стран-членов клуба. Но еще более важно максимально задействовать потенциал организации, считает Топорнин.

Нужно пересматривать и устав организации, и основы ее деятельности

Николай Топорнинполитолог

«БРИКС объединяет разные страны, авторитетные и мощные. Но в работе БРИКС нет какой-то системности, она пока не нашла ту точку опоры, которая могла бы ее из простой международной организации превратить в работающее пространство. У БРИКС есть потенциал, который не использован и не задействован. То, что происходит расширение, хорошо. Это позволяет что-то обсуждать, решать вопросы. Но за количественным расширением качество остается под вопросом», — заключил политолог.

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Ранее стало известно, что Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС. Этот вопрос могут обсудить на следующем саммите организации в 2023 году. Тогда же будет рассматриваться возможность присоединения к клубу Аргентины и Ирана, которые уже заявили о своем желании.

БРИКС возникла в 2006 году. В организацию вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, а в 2011 году присоединилась ЮАР. Задача организации — укрепление политического и экономического партнерства на межнациональных уровнях.

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Мария Сметанина
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