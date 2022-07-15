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Спорт

США прокомментировали дело арестованной в России американской баскетболистки

Посольство США сообщило, что в России с уважением относятся к баскетболистке Грайнер

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд рассказала, что в посольстве США считают уважительным отношение в России к баскетболистке Бриттни Грайнер, которую арестовали за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости. В ходе судебного заседания по делу Грайнер были отмечены ее профессиональные достижения и ее положительное влияние на развитие российского спорта.

«В ходе слушаний вчера и сегодня стало ясно, что как в Соединенных Штатах, так и здесь, в России, она пользуется огромным уважением и признанием не только за свои профессиональные достижения, но и за характер и порядочность», — прокомментировала Руд. Она также сообщила, что США делают все возможное для безопасного возвращения спортсменки на родину.

Грайнер, которая в течение семи лет выступала за клуб УГМК, была задержана в феврале 2022 года после прибытия в аэропорт Шереметьево. Девушку арестовали после нахождения в ее ручной клади вейпов с гашишным маслом. Баскетболистка признала свою вину в суде, но продолжала настаивать на том, что преступление было непредумышленным, потому что во время сборов она очень торопилась.

Ситуация с Грайнер вызвала огромный общественный резонанс, и многие встали на защиту спортсменки. Девушку поддержал даже президент США Джо Байден, передав ей письмо.

Варвара Кузьмина
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