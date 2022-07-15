Раскрыт срок появления в России исламских банков

Глава комитета Госдумы Аксаков заявил, что исламский банкинг в России внедрят осенью

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков раскрыл срок появления в России исламских банков — новый вид банкинга в России планируют внедрить осенью путем создания организаций партнерского финансирования (ОПФ). Об этом депутат рассказал RTVI.

«Осенью, рассчитываю, партнерские финансовые инструменты появятся в России», — заявил Аксаков, представивший законопроект об исламском банкинге. 13 июля он сообщил, что документ может быть внесен в Госдуму до конца недели.

Согласно законопроекту, регулятором ОПФ станет ЦБ. Новый вид организаций будет привлекать средства от физических и юридических лиц и инвестировать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах. Такая форма деятельности схожа с доверительным управлением, отмечают эксперты. Новый режим, по словам главы профильного комитета Госдумы, протестируют в пилотных регионах — Татарстане, Чечне, Дагестане, Башкирии.

Российский финрынок много лет был тесно связан с Западом и зависел от притока инвестиций — прямых и портфельных — оттуда, подчеркнул Аксаков. «Сегодня ситуация изменилась. Необходимо налаживать тесное сотрудничество с новыми рынками капиталов, а для этого — учитывать их этические и регуляторные стандарты. Речь идет о странах Азии и арабского мира», — заключил он.

Сейчас банкам в России запрещена торговая деятельность — это обстоятельство мешало укреплению сотрудничества с арабскими странами, так как исламские банки прежде всего занимаются продажей товаров в рассрочку. Если законопроект Аксакова будет одобрен, ОПФ смогут вести торговую деятельность и в то же время будут под надзором Банка России. «Операции и сделки будут прямо определены в законе, понятны и прозрачны для регулятора», — уточнил Аксаков.

Ранее сообщалось, что все больше российских банков работают над подключением к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System). В настоящее время к CIPS, запущенной в начале 2015 года, подключились 23 российских банка. Система позволяет напрямую рассчитываться в юанях.