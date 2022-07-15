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Новый куратор промышленности России высказался о национализации

Вице-премьер Мантуров заявил о недопустимости национализации иностранных предприятий

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия не собирается идти по пути национализации предприятий, принадлежащих иностранному бизнесу, напротив, она ищет комфортные и взаимовыгодные способы выхода из ситуации. Об этом заявил глава Минпромторга, новый вице-премьер России, которому в правительстве поручена роль куратора промышленности и в том числе оборонного комплекса, Денис Мантуров, передает РИА Новости.

В своем высказывании он назвал тему очень чувствительной, однако заметил, что из 25 тысяч иностранных компаний, которые находятся в России, заявили об уходе или находятся на стадии принятия решений только около 150.

По его словам, действия российских властей должны успокоить иностранный бизнес, поскольку всегда находится решение. В случае с Renault компания получила опцион на обратный выкуп в течение шести лет, другие компании продали бизнес своему топ-менеджменту или российским бизнесменам. Случаев, когда «хлопнул дверью и ушел», пока не было.

В ходе своего выступления в Госдуме, по итогам которого было утверждено решение о назначении, Мантуров заявил о необходимости отказа от рыночной промышленной политики ради достижения технологического суверенитета. По его мнению, в скором времени российское оборудование вытеснит иностранные разработки.

Вместе с тем он признал, что в ближайшей перспективе российскую обрабатывающую промышленность ждет спад. Даже при ощутимом росте производства в оборонном секторе совокупное падение по итогам года составит около шести процентов.

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Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предположили, что Россия далека от пика кризиса, вызванного западными санкциями, что введены в ответ на действия российских войск на территории Украины. По их мнению, пик будет достигнут в третьем и четвертом кварталах этого года, а дальнейшая ситуация будет зависеть от реакции на кризисные явления.

Цифры, приведенные Мантуровым, отличаются от тех, которыми оперировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Накануне, 14 июля, в своем поручении правительству республики подготовить условия для релокации покидающих российский рынок западных компаний и привлечения инвестиций он заметил, что из 1,4 тысячи работавших в России производителей решение об уходе приняли уже около 700.

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Платон Щукин
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