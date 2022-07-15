ФАС согласовала покупку OBI в России «Группой инвестиционно-строительных компаний MAX»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку бизнеса OBI в России. Ведомство согласовало ходатайство «Группы инвестиционно-строительных компаний MAX» о приобретении сети магазинов товаров для дома, сообщается в Telegram-канале ФАС.

Отмечается, что MAX и OBI работают на разных рынках — приобретатель разрабатывает строительные проекты, в то время как приобретаемое общество продает товары, сдает здания в аренду и оказывает коммунальные услуги. По мнению ФАС, сделка не спровоцирует ограничение конкуренции.

О желании группы MAX приобрести российский бизнес OBI стало известно в конце апреля. Об этом заявили в ФАС, пообещав рассмотреть ходатайство в установленном порядке.

OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года. 26 апреля российские представители компании сообщили, что к маю магазины вновь начнут открываться — сначала в Москве и Санкт-Петербурге, затем в остальных регионах. Позже OBI опровергла эту информацию, связав ее с «пропагандой и внешними действиями со стороны России».