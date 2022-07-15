РФС отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию на отстранение россиян

В РФС категорически не согласны с решением CAS отклонить апелляцию на отстранение России

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на отстранение отечественных клубов и сборных. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФС заявили о категорическом несогласии с решением CAS, который ранее отклонил протест со стороны союза, а также нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

В РФС допустили обращение в Верховный суд Швейцарии, а также попытку взыскать компенсацию материальных убытков с Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, в организации отметили, что ждут полного текста решения CAS.

Российский футбол столкнулся с изоляцией из-за решений ФИФА и УЕФА. Спортивные организации исключили отечественные сборные и клубы. В частности, московский «Спартак», несмотря на выход в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2021/2022, не смог продолжить участие в розыгрыше.

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