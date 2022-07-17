Белый дом заявил, что у стран Ближнего Востока пропало желание укреплять связи с РФ и КНР

США полагают, что у многих стран Ближнего Востока пропало желание укреплять связи с Россией и Китаем, хотя в последние годы они планировали движение в этом направлении. Об этом заявил в ходе брифинга высокопоставленный представитель Белого дома.

Мы слышали из каждой столицы этого региона, что их первоочередным выбором, их приоритетом являются США. И мы привержены следованию по этому пути и поиску областей сотрудничества представитель Белого дома

Чиновник указал, что поворот в сторону Москвы и Пекина наблюдался по ряду направлений в ближневосточных государствах еще полтора года назад. В настоящее время, по его словам, этот процесс приостановлен и даже обращен вспять.

Представитель американской администрации указал, что эти страны продолжат отношения с Россией и Китаем, поскольку они естественны, но в конкретных сферах предпочтут сотрудничать с Вашингтоном.

Антироссийский план США на Ближнем Востоке провалился

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что антироссийский план США на Ближнем Востоке провалился, передает РИА Новости.

По ее словам, идея американского президента Джо Байдена заставить Восток играть по американским правилам на нефтяном рынке привела к обратному эффекту, Саудовская Аравия значительно увеличила экспорт российской нефти. Эти поставки используются для внутренних нужд, что позволило нарастить экспорт саудовской нефти в том числе в Соединенные Штаты.

Попытки Байдена заставить Восток играть по «американским правилам» провалены. Американский план необходимости увеличения экспорта нефти для снижения мировых цен сыграл на руку России Ольга Ковитиди сенатор

16 июля наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд допустил, что Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки. По его словам, королевство может нарастить добычу нефти с нынешних 10 миллионов баррелей в сутки, однако на этом возможности по увеличению производства углеводородов будут исчерпаны.

Ближневосточное турне Байдена провалилось

Иранский эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран в статье изданию Hamshahri заявил, что президент США Джо Байден отправился «в турне», чтобы добиться согласия основных нефтедобывающих государств на увеличение добычи. Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы США.

Автор материала указал, что Байден является главой США уже два года, но его администрация проводит провальную политику в отношении Саудовской Аравии.

16 июля американский лидер завершил свое первое в должности главы государства турне по странам Ближнего Востока. Он рассказал о переговорах по ситуации с мировым рынком нефти с Саудовской Аравией. Президент заверил, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса», а Вашингтон «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».

Саудовский принц предостерег США от навязывания ценностей другим странам

Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд предостерег США от навязывания своих ценностей другим странам, напомнив, что подобная попытка в Афганистане и Ираке оказалась контрпродуктивной.

Если предположить, что США будут взаимодействовать только с теми странами, которые разделяют их ценности и взгляды на сто процентов, то им придется ограничиться союзниками по НАТО Мухаммед бин Салман Аль Сауд первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии, наследный принц

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не уступят лидерство на Ближнем Востоке России или Китаю, Вашингтон намерен укреплять свое влияние в регионе. Он указал, что Вашингтон не намерен оставлять после себя вакуум, который тут же займут Пекин или Москва.