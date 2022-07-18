В России заявили о падении доходов блогеров на 90 процентов

«Известия»: доходы блогеров в России упали на 90% с начала года из-за блокировки соцсетей

Доходы блогеров в России рухнули на 90 процентов с начала года из-за блокировок соцсетей и других ограничений. Об этом «Известиям» рассказали специалисты в области коммуникаций.

Эксперты связали падение доходов с блокировкой Instagram и Facebook (соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), отключением монетизации на YouTube, запретом на загрузку любого российского контента в TikTok, а также с уходом части крупных западных рекламодателей.

По оценке основателя коммуникационного агентства «Лампа» Евгении Лампадовой, российские Instagram-блогеры потеряли до 90 процентов своего дохода. Примерно на столько же доходы упали у YouTube-блогеров. У блогеров-миллионников монетизация от основных иностранных платформ составляла до 70 процентов их дохода, заявила комьюнити-менеджер 2L PR Agency Нина Зинченко.

Как пояснила гендиректор агентства Hello blogger Татьяна Иванова, доходы блогеров складываются из монетизации площадки, рекламных контрактов, дополнительных проектов (мерч, приложения и так далее). «Процентное распределение дохода между категориями в каждом случае индивидуально, но совершенно точно первые два составляют наибольшую его часть», — добавила эксперт.

«Утверждение о потере 80-90 процентов дохода справедливо для тех, кто жил только на монетизацию с YouTube или только за счет маркетинга в Instagram», — подтвердил блогер Валентин Петухов, более известный в сети как Wylsacom.

О приостановке работы TikTok в России стало известно 6 марта. Соответствующее решение платформа приняла из-за принятия в РФ закона об уголовном наказании за фейки о российских военнослужащих, а также за призывы к антироссийским санкциям.

YouTube полностью приостановил монетизацию для российских пользователей, а также запретил им владеть подпиской Premium и YouTube Music 10 марта.

11 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Причиной стало то, что компания Meta, которой принадлежит площадка, разрешила публиковать в соцсети в ряде стран призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. 21 марта суд признал Meta экстремистской организацией.