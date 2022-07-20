В Кремле оценили отказ Карлсена играть за звание чемпиона мира с Непомнящим

Дмитрий Песков заявил, что отказ Карлсена от матча с Непомнящим не красит норвежца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отказ норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена от матча с россиянином Яном Непомнящим за мировую шахматную корону. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

По словам Пескова, этот поступок не красит норвежца. «Сожалеем, но все равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», — заявил он.

Ранее в среду, 20 июля, Карлсен объяснил решение отказаться от матча с Непомнящим. По словам норвежца, у него нет достаточной мотивации, чтобы участвовать в поединке.

Просто чувствую, что не так много получу от этого. Мне это не слишком нравится, хотя я уверен, что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому подобного, нет никакого желания играть, и я просто не выйду на матч Магнус Карлсен чемпион мира по шахматам

В Международной федерации шахмат (ФИДЕ) заявили, что к Карлсену не будут применять санкции, так как он не нарушил никаких правил. По словам главы организации Аркадия Дворковича, он с уважением относится к позиции норвежского гроссмейстера.

Об отказе Карлсена играть с Непомнящим стало известно ранее в среду, 20 июля. Россиянин заслужил право побороться за титул, победив на турнире претендентов, завершившемся в начале июля в Мадрие. Теперь он поспорит за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем, который занял второе место на соревнованиях. До старта турнира претендентов Карлсен признавался, что ему было бы интересно сыграть за звание чемпиона мира только с 19-летним французом Алирезой Фирузджей.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира

Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.