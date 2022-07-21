На атакованной месяц назад ВСУ буровой платформе в Крыму зафиксировали горение

Атакованная месяц назад ВСУ буровая платформа «Черноморнефтегаза» продолжает гореть

Российская буровая платформа «Черноморнефтегаза» в Крыму, атакованная месяц назад Вооруженными силами Украины (ВСУ), продолжает гореть. Об этом свидетельствуют данные, зафиксированные системой NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), отслеживающей большие пожары по всему миру.

Украинские войска несколько раз обстреляли буровые платформы «Черноморнефтегаза». 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», из-за чего начался пожар, который перекинулся к скважине. На момент атаки на платформе находились 109 человек. В результате удара три человека пострадали, семеро пропали без вести. Позднее крымский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что число пострадавших увеличилось до пяти.

Еще один обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован 26 июня.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал удары по нефтяным буровым платформам полуострова актами терроризма.

Следственный комитет (СК) России занялся расследованием обстоятельств обстрела плавучей буровой установки «Таврида» компании «Черноморнефтегаз» в Крыму. Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту случившегося. В ведомстве заверили, что примут меры к установлению всех причастных к этому преступлению и привлечению их к уголовной ответственности.

