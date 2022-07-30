Пентагон отреагировал на удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Пентагон заявил, что ВСУ не хотели преднамеренно наносить удар по СИЗО в Еленовке

Высокопоставленный представитель Пентагона отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Его слова передает РИА Новости.

Чиновник допустил, что удар мог быть нанесен со стороны украинских сил. При этом он отметил, что даже в этом случае ВСУ не собирались делать этого преднамеренно.

Я вас уверяю, они не хотели этого делать Представитель Пентагона

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби не стал комментировать произошедшее, сославшись на недостаток разведывательной информации. Похожий ответ дал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, заявив, что там не располагают информацией из первых рук. При этом он отметил, что в организации обеспокоены обстрелом.

На Украине опровергли причастность к обстрелу

В то же время генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг нанесение ракетного удара по тюрьме в Еленовке. Там заявили, что подобными заявлениями Россия якобы преследовала цель обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и «расстрелы, совершавшиеся по приказам оккупационной администрации и российского командования».

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Бывший командир националистического полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к ракетному удару. Он назвал случившееся спланированным актом и нарушением обычаев и законов войны. «Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания», — написал он, также пообещав найти и уничтожить виновных.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова заявила, что перед ударом украинские власти настаивали на переводе пленных боевиков «Азова» именно в изолятор в Еленовке. «Это был обговорено, это было их предложение. То есть они прекрасно знали, где содержатся пленные, и вот так цинично лишили жизни 50 своих же солдат», — рассказала она.

На месте обстрела были обнаружены обломки HIMARS

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов», сообщило Минобороны России. По данным ведомства, в результате удара погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев. Впоследствии штаб обороны ДНР сообщил, что число погибших увеличилось до 53.

На месте обстрела тюрьмы были найдены обломки боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, на некоторых из них сохранились части номеров. С конца июня HIMARS применяются украинскими войсками против российских и союзных сил.

Позже в Пентагоне пообещали, что США будут и дальше помогать Украине боеприпасами к HIMARS, из которых велся обстрел тюрьмы. Как заявил представитель ведомства, американская сторона постоянно контактирует с Киевом по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя».

РСЗО M142 HIMARS была разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Способна нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы отдельных снарядов достигает 80 километров.