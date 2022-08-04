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Китаю предрекли ускоренное развитие военных технологий из-за ситуации на Тайване

Политолог Ордуханян предрек ускоренное развитие ВПК Китая из-за визита Пелоси на Тайвань
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань даст толчок ускоренному развитию военно-промышленного комплекса Китая, считает американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. О последствиях поездки на Тайвань специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Китай понимает, что у него пока еще недостаточно военно-морских средств, он будет форсировать это все, и, конечно же, это будет очередное военное строительство в самых разнообразных сферах, а это в конечном итоге приведет к конфликту», — предположил политолог.

Почему конфликт США и Китая неизбежен

Китай не забудет поступок американской администрации, убежден Ордуханян. «Это личная обида Си Цзиньпина, это личное уже потому, что у него будут очень большие проблемы во время ноябрьского 20-го Съезда Компартии, и Си Цзиньпин это не простит, если останется у власти, а за ним и военные силовики», — пояснил он.

Политолог сравнил визит Пелоси на Тайвань с ружьем, которое американцы вынесли на сцену и которое по законам жанра обязательно должно выстрелить.

Оно не выстрелило сейчас, эту битву — информационную, имиджевую — Китай проиграл, но войну он еще не проиграл, он еще скажет свое слово

Рафаэль Ордуханянполитолог-американист

Формирование многополярного мира

По словам американиста, случившимся США бросили Китай в объятия России и способствовали формированию многополярного мира, в котором участником одного из полюсов будет очень мощный союз. Странно, что Америка именно таким образом распорядилась своим влиянием, хотя могла всего этого избежать, отметил Ордуханян.

«Учитывая осторожную позицию Китая и по ситуации на Украине, и на Ближнем Востоке, американцы могли бы сыграть здесь позитивную для себя роль, но они предпочли обрубить практически все концы. Я думаю, что они еще не до конца поняли, что они сотворили», — подчеркнул американист.

Визит Пелоси на Тайвань

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа, несмотря на то что днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес спикера, заявив, что, если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Пелоси объяснила прибытие делегации конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее поездкой.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения в трех акваториях вокруг Тайваня и закрыл авиасообщение вокруг острова до 7 августа. 4 августа армия КНР приступила к масштабным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

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Екатерина Смирная
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