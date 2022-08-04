В Кремле отреагировали на слова Тутберидзе об отстранении российских фигуристов

Песков поддержал идею Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов в отсутствие россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на идею тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие российских фигуристов. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков поддержал Тутберидзе и заявил, что она абсолютно права. «Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — подчеркнул он.

Ранее в Международном союзе конькобежцев (ISU) назвали слова Тутберидзе провокациями, на которые никто не обращает внимания. «Это выглядит как заявление для внутреннего пользования в России. Это эмоции, не более того», — посчитали в организации.

31 июля Тутберидзе заявила, что не принимает решение ISU, который отстранил российских фигуристов. Она посчитала, что это противоречит основным принципам честного спорта.

7 июня на конгрессе ISU было принято решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.