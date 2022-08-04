Кучма спрогнозировал судьбу Грузии и Казахстана в случае поражения Украины

Экс-президент Украины Кучма заявил, что Грузии и Казахстану может грозить опасность

Бывший президент Украины Леонид Кучма порассуждал о ситуации в стране и спрогнозировал судьбу других государств в случае поражения Киева. Своим мнением он поделился в интервью «Би-би-си».

По его словам, опасность, вероятнее всего, может грозить не ближайшим к зоне конфликта странам — Литве или Польше, а постсоветским республикам, не входящим в НАТО, в частности, Казахстану и Грузии.

10 сентября прошлого года Кучма заявил, что сомневается в конструктивности встречи президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина — на его взгляд, она могла бы пройти «на разных языках».

За несколько недель до этого, в день 30-летия независимости Украины, экс-глава государства выразил уверенность, что Украине следует отказаться от усугубления отношений с Россией в выстраивании внутренней и внешней политики, так как это неминуемо приведет к негативным последствиям для самой республики. Кучма предположил, что антироссийская позиция украинских властей несет опасность прежде всего для самой Украины.