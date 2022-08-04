На складе Ozon в Подмосковье ликвидировали открытое горение

МЧС: на складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировано открытое горение

На складе Ozon в Московской области ликвидировано открытое горение, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе МЧС России.

Огонь продолжали тушить в ночь со среды на четверг, с 3 по 4 августа. «В 5:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — подчеркнули в ведомстве.

Крупный пожар вспыхнул в Истринском районе Московской области днем в среду. К вечеру его удалось локализовать на площади 55 тысяч квадратных метров.

Единственной и основной причиной пожара назвали поджог.