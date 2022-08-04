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Бывший президент Украины оценил необходимость переговоров с Путиным

Экс-президент Украины Кучма засомневался в необходимости проводить переговоры с Путиным

Фото: Mykhaylo Palinchak / globallookpress.com

У Украины нет необходимости проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такую оценку ситуации в интервью «Би-би-си» дал бывший президент Украины Леонид Кучма.

Отвечая на вопрос журналистки Оксаны Тороп, Кучма вспомнил о недавнем заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который сказал, что республика будет вести переговоры с Россией только «после ее поражения» на поле боя. Бывший украинский лидер согласился с высказыванием дипломата.

«И по поводу разговоров с Путиным. Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сформулировал нашу позицию четко: за стол переговоров мы сядем только после поражения России на поле боя. То есть, мы будем обсуждать именно наши условия и наши требования, и это правильно. А обсуждать их можно хоть с кем», — сказал Кучма.

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Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным российский глава государства проявил готовность Москвы к переговорам по Украине.

Генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру» назвал условия для возобновления российско-украинских переговоров. По его мнению, мирные переговоры России и Украины могут возобновиться в случае перемен на поле боя. Это заставит Москву и Киев продолжить диалог дипломатическим путем. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта.

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Варвара Кошечкина
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