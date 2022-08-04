Стартовый комплекс «Союза» на Байконуре получит новую систему управления

Стартовый комплекс ракеты «Союз-2» на космодроме Байконур получит новую систему управления

Стартовый комплекс ракет скемейства «Союз-2» на космодроме Байконур (Казахстан) получит новую систему управления, предназначенную для проверки бортовой аппаратуры и электроавтоматики, предпусковых работ и пуска носителя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Роскосмос».

«Специалисты филиала ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — прим. "Ленты.ру") — Космический центр "Южный" уже завершили работы по демонтажу устаревшего оборудования. Следующим этапом станет поставка и установка обновленной системы управления», — заявили в госкорпорации.

Новая система управления, изготовленная Научно-производственным объединением автоматики имени академика Николая Семихатова, будет полностью российского производства.

В августе «Роскосмос» заявил, что в ходе ближайшего пуска «Союз-2» с Байконура будет выведен иранский спутник.

В июле источник ТАСС сообщил, что запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника AngoSat-2 перенесли на октябрь.