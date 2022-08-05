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Защита ректора РАНХиГС назвала фейком данные о признании им вины

Адвокат ректора РАНХиГС Владимира Мау сообщил, что тот не признавал вину
Владимир Мау

Владимир Мау. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ректор РАНХиГС Владимир Мау не признавал вину по уголовному делу, в котором его подозревают в мошенничестве. Об этом RTVI сообщил собеседник среди его защиты.

Адвокат назвал фейком публиковавшиеся ранее в СМИ данные, согласно которым Мау якобы дал признательные показания.

3 августа Владимиру Мау изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Мау проходит по уголовному делу о мошенничестве вместе с бывшим замминистра просвещения Мариной Раковой. Мау вменяются два эпизода преступления на общую сумму 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в академию 12 человек.

Мау был задержан силовиками 30 июня и в тот же день арестован.

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Антон Похиляк
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