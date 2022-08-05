Защита ректора РАНХиГС назвала фейком данные о признании им вины

Адвокат ректора РАНХиГС Владимира Мау сообщил, что тот не признавал вину

Ректор РАНХиГС Владимир Мау не признавал вину по уголовному делу, в котором его подозревают в мошенничестве. Об этом RTVI сообщил собеседник среди его защиты.

Адвокат назвал фейком публиковавшиеся ранее в СМИ данные, согласно которым Мау якобы дал признательные показания.

3 августа Владимиру Мау изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Мау проходит по уголовному делу о мошенничестве вместе с бывшим замминистра просвещения Мариной Раковой. Мау вменяются два эпизода преступления на общую сумму 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в академию 12 человек.

Мау был задержан силовиками 30 июня и в тот же день арестован.