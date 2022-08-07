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Главред «КП» рассказал о судьбе задержанной в Косове журналистки

Главред «КП» Сунгоркин сообщил, что задержанная в Косове Асламова будет работать в Сербии

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» («КП») Владимир Сунгоркин рассказал о судьбе задержанной в самопровозглашенном Косове сотрудницы издания Дарьи Асламовой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она (Дарья Асламова — прим. «Ленты.ру») спокойно будет продолжать работать (в Сербии — прим. «Ленты.ру»). Она там была действительно в командировке от нас», — сказал Сунгоркин, отвечая на вопрос, продолжит ли журналистка работать в Сербии или вернется в Россию.

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Главред издания добавил, что Асламову и ее мужа, хорватского журналиста, отпустили примерно четыре часа назад.

Ранее 7 августа журналистка вышла на связь с редакцией «Комсомольской правды» и сообщила, что ее и супруга отпустили из-под стражи. Асламова рассказала, что спецслужбы допрашивали ее «очень много часов». Как уточнила сотрудница «Комсомольской правды», вопросы касались спецоперации на Украине, а также ее связи с политиками.

Российскую журналистку и ее мужа задержали при попытке въезда в Косово в минувшую субботу, 6 августа. Глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Швецла заявил, что сотрудницу российской газеты подозревают в шпионаже и участии в боевых действиях на Украине. Однако никаких доказательств он не привел.

Представители «Комсомольской правды» утверждают, что журналистка работала в Сербии над спецрепортажем. Как отметили в редакции, ее материал посвящен обострению сербско-косовского конфликта.

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Евгения Наумова
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