Ремейк The Last of Us переведут на русский язык

DTF: ремейк The Last of Us получит полную русскую локализацию

Скриншот: игра The Last of Us: Part II

Игра The Last of Us: Part I получит полную локализацию для русскоязычных пользователей. Об этом сообщает издание DTF.

Информация об озвучке была найдена в PS Store, на странице с тайтлом. Согласно описанию, игра будет переведена на русский язык — с озвучанием и субтитрами. Кроме русского, в The Last of Us: Part I появятся английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, польский, португальский, греческий, турецкий, японский, испанский и бразильский португальский языки.

Обновленный тайтл доступен для российских пользователей несмотря на то, что в начале марта Sony объявила о приостановке работы PS Store в России. Стоимость стандартной версии игры составит 5499 рублей, расширенной — 6199 рублей. Цены на продукт были раскрыты в середине июня.

Посетителей DTF не удивило наличие русской озвучки в игре. «Вероятно, просто завезут всю звуковую дорожку из оригинала — даже особо напрягаться не надо», — заявил комментатор под ником Jill Sandwich. «Ну это ожидаемо. Звуковые дорожки-то уже давно записаны», — оказался согласен с ним автор под ником Two Bee.

Обновленная The Last of Us появится на PlayStation 5 2 сентября, позже игра также выйдет на ПК. Оригинальная The Last of Us вышла на PlayStation 3 в 2013 году.

О перевыпуске популярного тайтла студии Naughty Dog стало известно в начале года. Разработчики игры заявили, что решили выпустить ремейк, чтобы адаптировать тайтл под приставку PlayStation нового поколения.