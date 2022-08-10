Симоновский суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 350 тысяч рублей

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал АНО «"Редакционно-Издательский дом" Новая Газета» на 350 тысяч рублей. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда, издание признали виновным в злоупотреблении свободой массовой информации.

Суд признал «Новую газету» виновный в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.9 ст.13.15 КРФоАП (Распространение в средствах массовой информации (…) заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности).

Сумма штрафа, предусмотренного этой статьей для юридических лиц, составляет от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. «Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей.

В конце июля Роскомнадзор направил иск о признании регистрации СМИ у «Новой газеты» недействительной. В регуляторе заявили, что причиной стало непродаставление в срок устава редакции. Представители издания сообщили, что, зная об иске Роскомнадзора, уже выстроили линию защиты для суда с ведомством.

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы. Это произошло после того, как сотрудники издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом. Вслед за этим несколько журналистов издания запустили отдельное медиа под названием «Новая газета. Европа». Позже Роскомнадзор заблокировал его сайт.