Мэр Берлина спустя семь недель провела переговоры с настоящим Виталием Кличко

Мэр Берлина Гиффай через 7 недель после телефонного пранка переговорила с настоящим Кличко

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай спустя семь недель после получасового разговора с выдавшими себя за мэра Киева российскими пранкерами провела переговоры с настоящим Виталием Кличко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в Twitter.

«Наши темы: ситуация на Украине и в Киеве, энергоснабжение, украинские беженцы в Германии, помощь [Украине] со стороны Берлина, опасность пропаганды и фейковых видеозвонков. Спасибо, Виталий Кличко, за беседу! Как говорится: “Вместе мы вдвое сильнее», — написала Гиффай.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени мэра Киева Виталия Кличко позвонили мэру Берлина Франциске Гиффай в конце июня. В ходе разговора она рассказала о серьезных проблемах с прибывающими украинскими беженцами и пообещала помочь организовать гей-парад в Киеве.

Помимо немецкого политика, блогеры от имени мэра Киева разыграли еще как минимум четырех глав крупных европейских городов. Речь идет о мэрах Будапешта, Мадрида, Варшавы и Вены.

В середине мая Вован и Лексус представили видео с розыгрышем Джорджа Буша-младшего. В ходе беседы с пранкерами политик подтвердил работу биолабораторий Соединенных Штатов на Украине и рассказал о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО.