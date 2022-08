Описаны новые подробности вспышки вируса Ланъя

У 35 процентов заболевших вирусом Ланъя обнаружили нарушения в работе печени

Сотрудники Пекинского Института микробиологии и эпидемиологии описали новые подробности вспышки вируса Ланъя, которым заразились 35 человек. Отчет опубликован в The New England Journal of Medicine.

Геном ранее неизвестного вида генипавируса ученые решили поискать у диких и домашних животных. Анализ показал, что чаще всего патоген встречается у землероек, которых теперь считают природным источником вируса. У больных отмечают повышенную температуру, утомляемость, кашель, тошноту и боли в области головы. Также были зафиксированы нарушения работы печени — у 35 процентов пациентов, и проблемы в функционировании почек — у 8 процентов.

Большинство заболевших так или иначе занимались сельским хозяйством, и контактов с другими инфицированными не имели. Исходя из этого медики предполагают, что, возможно, патоген между людьми не передается.

Ранее сообщалось о вспышке генипавируса в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.