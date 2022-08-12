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Диетолог назвала неожиданные полезные свойства белого риса

Диетолог Манакер предложила включить в рацион белый рис для укрепления костей

Фото: Pille R. Priske / Unsplash

Регулярное употребление белого риса благотворно сказывается на здоровье костей, сообщила диетолог Лорен Манакер. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала неожиданные полезные свойства этого продукта.

Специалистка напомнила, что белый рис часто «обвиняют» в том, что он является источником «пустых» калорий и «плохих» углеводов, однако полностью исключать этот продукт из рациона не стоит. По ее словам, регулярное употребление белого риса в пищу способствует укреплению костей. «Мы все знаем, что кальций и витамин D — питательные вещества для здоровья костей. Но не менее важен для них и марганец, содержащийся в белом рисе», — рассказала она.

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Также Манакер предложила включить рис в рацион людям, которые часто ощущают себя вялыми и жалуются на недостаток энергии. Свою рекомендацию она объяснила тем, что этот продукт — источник большого количества углеводов, которые являются «топливом» для организма. Кроме того, согласно данным ученых, многие сорта белого риса обогащены витаминами группы В, которые тоже способствуют поддержанию уровня энергии в организме на должном уровне.

Однако злоупотреблять этим продуктом все же не стоит, добавила диетолог. По ее словам, существует исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что у людей, для которых белый рис стал основой рациона, на 30 процентов выше риск столкнуться с метаболическим синдромом.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко рассказала о неприятных последствиях употребления гречки. По ее словам, из-за этой крупы у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут возникнуть метеоризм, изжога и другие неприятные проблемы.

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Наталья Обрядина
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