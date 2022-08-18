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Россия отказалась играть роль Цербера по отношению к ДНР и КНДР

Дипломат МИД Ильичев: ДНР и Северная Корея сами определят параметры своего сотрудничества
Петр Ильичев

Петр Ильичев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия не будет играть роль Цербера и препятствовать сотрудничеству между Донецкой народной республикой (ДНР) и КНДР в вопросе найма северокорейских рабочих для восстановления донбасских республик. Об отказе от подобной политики заявил в интервью РИА Новости глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Дипломат объяснил, что на привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совбеза ООН. При этом следует учитывать, что они распространяются на государства-члены ООН, каковыми республики Донбасса сейчас не являются.

По словам Ильичева параметры возможного сотрудничества между ДНР и КНДР «лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян».

«Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером», — резюмировал директор департамента МИД.

9 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первые рабочие из КНДР прибудут в республику в ближайшее время, в настоящий момент с северокорейской стороной все еще ведутся переговоры. Глава ДНР указал и на то, что до введения санкций КНДР отправляла своих рабочих на стройки в другие страны, где они проявляли себя как высококвалифицированные и дисциплинированные специалисты.

Северная Корея признала независимость ДНР 13 июля. Вскоре посол России в КНДР Александр Мацегора допустил, что рабочие КНДР могут помочь восстановить Донбасс.

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Марина Совина
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