Названы сроки тушения источника дымки в Москве

Пожарный Кастрель: тушение пожаров в Рязанской области может занять до 10 дней

Сроки тушения пожаров в Рязанской области, которые привели к появлению дымки в Москве, зависят от многих факторов, рассказал в беседе с «Лентой.ру» координатор направления «Реагирование» группы «Добровольные лесные пожарные Центрального региона» Владимир Кастрель. Работы могут занять до 10 дней, считает он.

«Если сейчас руководитель тушения найдет хорошую опорную полосу, от нее произведет отжиг, и все будет хорошо, то, в принципе, это можно сделать за день, но это должно быть прямо очень хорошее стечение обстоятельств. Если все пойдет плохо, это может занять пять дней, неделю, десять дней», — предположил он.

От чего зависят сроки

По словам пожарного-добровольца, прямое тушение при ликвидации таких пожаров не имеет смысла — их тушат косвенными методами, например, за счет возведения опорной полосы. Так, руководитель тушения определяет направление за несколько километров от пожара, где при помощи бульдозера расчищается земля. Это то препятствие, которое не может перейти низовой пожар.

И от этой полосы уже специалисты Лесной охраны или Авиалесоохраны проводят отжиг, то есть специальными аппаратами поджигают лесную подстилку и делают так, чтобы, когда основной пожар придет к этому рубежу, у него не было топлива, то есть, чтобы он сам собой потух Владимир Кастрель пожарный-доброволец

Прокладка этой опорной полосы, по его словам, может занимать весьма длительное время. В большинстве случаев на нашем рельефе можно использовать бульдозеры, что сильно ускоряет процесс, но если на пути встречаются, например, болота, проложить такую полосу бульдозером нельзя, и создание опорной полосы может занимать сильно больше времени. Кроме того, усложнить ситуацию может развернувшийся ветер.

Пожары в Рязанской области

Бушующие в Рязанской области лесные пожары попали на видео 17 августа. Дым от возгораний дошел до Москвы и Подмосковья. Жители отдельных районов Московского региона жалуются на запах гари второй день.

Временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков рассказал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. По его данным, к утру 18 августа общая площадь возгорания превысила 180 гектаров.

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению лесных пожаров. До этого он распорядился направить в охваченный лесными пожарами регион самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов предположил, что лесные пожары в регионе могла спровоцировать сухая гроза.

Рослесхоз обвинил власти Рязанской области в сокрытии реальных масштабов лесных пожаров. В ведомстве уточнили, что сейчас группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны и МЧС России.