Маэстро Понасенков раскритиковал российское телевидение

Историк Понасенков обвинил российское телевидение в уничтожении интеллектуальных передач

Историк, публицист и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), известный в сети как Маэстро, заявил, что российское телевидение на протяжении двух десятков лет занималось уничтожением интеллектуальных передач. Отечественных вещателей он раскритиковал в интервью изданию МСК1.

Публицист обвинил главные российские телеканалы в том, что они в течение последних 20 лет были нацелены на «обыдлячивание» аудитории. «Все интеллектуальное называлось "неформат", все устранялось, уничтожалось. Там, где только брезжила эстетика, мысль, интеллект, — это вырубалось моментально на всех уровнях, на всех каналах», — посетовал Понасенков.

Маэстро также вспомнил о том, как участвовал в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. «Даже те несколько минут, в которые я на невероятной славе прорвался к Урганту и пытался донести какие-то интеллектуальные мысли, (...) и то еле-еле оставили благодаря тому, что у меня просто миллионная слава, и они хотели поднять рейтинг», — счел историк.

Помимо этого, Маэстро высказался о ведущем передачи Иване Урганте. Он отметил, что шоумен в последнее время «пострадал», однако не пояснил при этом, что конкретно имеет в виду. Однако Ургант, по мнению публициста, также участвовал в «одурманивании и одурении населения».

Ранее Понасенков рассказал, как унизил комиков на YouTube-шоу «Что было дальше?». Публицист сообщил, что вынудил юмористов уйти со сцены.

1 апреля Минюст внес Понасенкова в список СМИ-иноагентов. Историк назвал это решение министерства глупостью и заявил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа». Он также сообщил о намерении подать в суд с целью оспорить внесение в реестр.

Позднее на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы появилась карточка соответствующего дела. Согласно ей, Замоскворецкий районный суд принял к производству иск Понасенкова к Минюсту в июле. Заседание по делу было назначено на 24 августа.