Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Маэстро Понасенков раскритиковал российское телевидение

Историк Понасенков обвинил российское телевидение в уничтожении интеллектуальных передач

Фото: @evgenii_ponasenkov

Историк, публицист и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), известный в сети как Маэстро, заявил, что российское телевидение на протяжении двух десятков лет занималось уничтожением интеллектуальных передач. Отечественных вещателей он раскритиковал в интервью изданию МСК1.

Публицист обвинил главные российские телеканалы в том, что они в течение последних 20 лет были нацелены на «обыдлячивание» аудитории. «Все интеллектуальное называлось "неформат", все устранялось, уничтожалось. Там, где только брезжила эстетика, мысль, интеллект, — это вырубалось моментально на всех уровнях, на всех каналах», — посетовал Понасенков.

Маэстро также вспомнил о том, как участвовал в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. «Даже те несколько минут, в которые я на невероятной славе прорвался к Урганту и пытался донести какие-то интеллектуальные мысли, (...) и то еле-еле оставили благодаря тому, что у меня просто миллионная слава, и они хотели поднять рейтинг», — счел историк.

Материалы по теме:
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект» «Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
21 декабря 2020
«Вы вообще в себе — такое показывать?» Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
«Вы вообще в себе — такое показывать?»Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
14 августа 2022
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!» Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
5 января 2021

Помимо этого, Маэстро высказался о ведущем передачи Иване Урганте. Он отметил, что шоумен в последнее время «пострадал», однако не пояснил при этом, что конкретно имеет в виду. Однако Ургант, по мнению публициста, также участвовал в «одурманивании и одурении населения».

Ранее Понасенков рассказал, как унизил комиков на YouTube-шоу «Что было дальше?». Публицист сообщил, что вынудил юмористов уйти со сцены.

1 апреля Минюст внес Понасенкова в список СМИ-иноагентов. Историк назвал это решение министерства глупостью и заявил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа». Он также сообщил о намерении подать в суд с целью оспорить внесение в реестр.

Позднее на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы появилась карточка соответствующего дела. Согласно ей, Замоскворецкий районный суд принял к производству иск Понасенкова к Минюсту в июле. Заседание по делу было назначено на 24 августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Россия выдвинула новое требование по оплате газа
МИД назвал условие применения Россией ядерного оружия
Литва потребовала от Китая отменить санкции
Подросток забил до смерти молотком россиянина и забрал его банковские карты
«Каста» предложила фанатам организовывать тайные концерты
В МИД рассказали о перспективах прямого столкновения России с США и НАТО
Пятилетняя девочка разбиралась на самокате в российском детском саду
Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и санкций
Названа замедляющая старение пищевая добавка
Непобежденный боец объяснил отсутствие Нурмагомедова в топ лучших от главы UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.