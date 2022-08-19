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Адвокат оценил решение о возвращении дела убитого дочерями Хачатуряна следствию

Адвокат Липцер: Хачатуряну, убитому дочерями, следствие может предъявить новые обвинения

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Жителя Москвы Михаила Хачатуряна, убитого дочерями за сексуальное насилие и издевательства, могут обвинить в новых преступлениях. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Алексей Липцер, защищающий одну из сестер Хачатурян.

По его словам, прокуратура при вынесении решения о возвращении материалов дела покойного на дополнительное расследование рекомендовала рассмотреть вопрос о дополнительной квалификации действий Хачатуряна. В частности, ему могут вменить причинение тяжкого вреда здоровью и доведение одной из дочерей до попытки самоубийства.

Ранее в пятницу, 19 августа, Генпрокуратура России вернула в Следственный комитет России (СКР) на доследование уголовное дело Хачатуряна. Надзорное ведомство отказалось утверждать обвинительное заключение и отправило материалы в СКР для установления всех обстоятельств насилия.

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13 июля следователи направили в прокуратуру 21 том дела.

Посмертный процесс над отцом окажет значительное влияние на разбирательство по уголовным делам его дочерей. Их адвокаты настаивают, что девочки пошли на преступление, доведенные до отчаяния истязаниями родителя. Однако защита покойного Хачатуряна утверждает, что мотивом убийства стала корысть — дочери перерасходовали без ведома отца кредитные карты и убили его.

Вместе с тем следствие на основании культурологической экспертизы установило, что Хачатурян рассылал подругам дочерей порнографические снимки. Ему также вменяются статьи 117 («Истязание»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ. Сестер официально признали потерпевшими по делу отца.

Они убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, дочери зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве.

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Любовь Ширижик
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