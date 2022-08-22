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СКР проводит проверку после гибели подозреваемого в покушении на изнасилование

В Норильске проводят проверку после самоубийства студента, напавшего на двух женщин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Норильске проводят проверку после того, как во время допроса у следователя покончил жизнь самоубийством 23-летний студент, задержанный по подозрению в попытке изнасилования двух местных жительниц. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Проверка проводится на предмет халатности, также выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемый отпросился в туалет, а затем его тело было найдено под окнами здания.

Ранее стало известно о задержании жителя республики Северная Осетия-Алания, приехавшего в Норильск в мае для прохождения практики на местном предприятии. Он признал вину и заявил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет России предоставил видео с допросом подозреваемого.

По версии следствия, ранним утром 20 августа мужчина напал на двух женщин, которые шли по улице. Он пытался их изнасиловать, но его спугнули прохожие.

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Екатерина Власова
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