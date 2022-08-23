Эстония ответила на заявление ФСБ о бегстве убийцы Дугиной

Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил, что Таллин считает заявления ФСБ о Вовк провокацией

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу ответил на заявление ФСБ России о бегстве в страну Натальи Вовк, которую российская сторона считает возможной убийцей журналистки Дарьи Дугиной. Его слова передает портал ERR.

Как сказал Рейнсалу, Таллин считает заявления ФСБ о Вовк провокацией Москвы. По его мнению, таким образом Россия пытается оказать давление на Эстонию за поддержку Украины. «Больше нам к этому нечего добавить», — заключил он.

До этого МИД Эстонии опроверг факт того, что Россия запрашивала у Эстонии официальные данные по Вовк. Там отметили, что публиковать данные людей, перемещающихся через границу, можно только в предусмотренных законом случаях. «Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится», — заявили в ведомстве.

После убийства Дугиной Вовк скрылась в Эстонии

По данным ФСБ, исполнительницей убийства Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии. Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера, она следила за журналисткой. Кроме того, появилась информация, что Вовк оказалась бойцом полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что побег Натальи Вовк в Эстонию мог обсуждаться с эстонскими спецслужбами. Он подчеркнул, что точно это станет известно, когда начнет обсуждаться выдача Вовк российским властям. Кроме того, от решения Эстонии по этому вопросу будут зависеть дальнейшие отношения между Таллином и Москвой.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил, что в случае невыдачи Эстонией России Натальи Вовк Таллин могут ждать жесткие меры. «В том, что будет отказ, практически нет сомнений», — отметил сенатор. Подозреваемую в совершении убийства Джабаров назвал террористкой.

Дугина погибла при взрыве автомобиля

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом мероприятии.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля, там также заявили о заказном характере преступления. Кроме того российские правоохранительные органы намерены объявить в розыск Наталью Вовк и добиваться ее выдачи в Россию.

Дарья Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет МГУ, была политическим обозревателем Международного Евразийского движения, а также занималась музыкой.

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель — родился в 1962 году. Возглавляет Международное Евразийское движение. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира. С 2016 по 2017 год был главным редактором телеканала «Царьград».