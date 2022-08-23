Перечислены способы тайной передачи оружия из США Украине

Политолог Кубышкин допустил тайную передачу оружия из США Украине через частные компании

США могут тайно поставлять некоторые виды вооружений Украине, чтобы они не отражались в государственном бюджете, считает доктор исторических наук, профессор СПбГУ Александр Кубышкин. Однако это может привести к политическому кризису в преддверии выборов в Конгресс. О последствиях и способах непубличной передачи оружия Киеву специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

У США есть множество способов передачи оружия через различные каналы — частные корпорации, частные военные компании, посредников, утверждает политолог.

«Это обычная практика в американской внешней политике, потому что крупные расходы на вооружения учитываются в государственном бюджете и проходят через Конгресс. Но обойти эти вещи, используя засекреченные статьи [бюджета], вполне возможно», — рассказал он.

Вашингтону сейчас выгодно поддерживать накал в отношениях с Москвой, чтобы использовать это в будущих переговорах, полагает Кубышкин. Однако, если масштабы поставок окажутся значительными, это может обернуться серьезным политическим скандалом для президента США Джо Байдена и Демократической партии.

Политика нынешней администрации Соединенных Штатов направлена на то, чтобы поддерживать высокий уровень напряжения, чтобы добиться более благоприятных условий в будущих контактах с Россией

Александр Кубышкин профессор СПбГУ

«Для них важна поддержка Украины, чтобы служить раздражителем для внешней политики России. Эта тенденция будет продолжаться минимум до ноября, до промежуточных выборов в Конгресс. Тогда могут быть какие-то перемены. Но если тайные поставки получат широкий резонанс, если оппоненты Байдена из республиканской партии начнут требовать разбирательства, может возникнуть какая-то коллизия. Но вряд ли будут что-то серьезное, потому что республиканцы примерно такой же тактики придерживаются», — заключил американист.

Ранее издание Politico предположило, что США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют в Белом доме.