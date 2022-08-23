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Перечислены способы тайной передачи оружия из США Украине

Политолог Кубышкин допустил тайную передачу оружия из США Украине через частные компании

Фото: Gary Cameron / Reuters

США могут тайно поставлять некоторые виды вооружений Украине, чтобы они не отражались в государственном бюджете, считает доктор исторических наук, профессор СПбГУ Александр Кубышкин. Однако это может привести к политическому кризису в преддверии выборов в Конгресс. О последствиях и способах непубличной передачи оружия Киеву специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

У США есть множество способов передачи оружия через различные каналы — частные корпорации, частные военные компании, посредников, утверждает политолог.

«Это обычная практика в американской внешней политике, потому что крупные расходы на вооружения учитываются в государственном бюджете и проходят через Конгресс. Но обойти эти вещи, используя засекреченные статьи [бюджета], вполне возможно», — рассказал он.

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Вашингтону сейчас выгодно поддерживать накал в отношениях с Москвой, чтобы использовать это в будущих переговорах, полагает Кубышкин. Однако, если масштабы поставок окажутся значительными, это может обернуться серьезным политическим скандалом для президента США Джо Байдена и Демократической партии.

Политика нынешней администрации Соединенных Штатов направлена на то, чтобы поддерживать высокий уровень напряжения, чтобы добиться более благоприятных условий в будущих контактах с Россией

Александр Кубышкинпрофессор СПбГУ

«Для них важна поддержка Украины, чтобы служить раздражителем для внешней политики России. Эта тенденция будет продолжаться минимум до ноября, до промежуточных выборов в Конгресс. Тогда могут быть какие-то перемены. Но если тайные поставки получат широкий резонанс, если оппоненты Байдена из республиканской партии начнут требовать разбирательства, может возникнуть какая-то коллизия. Но вряд ли будут что-то серьезное, потому что республиканцы примерно такой же тактики придерживаются», — заключил американист.

Ранее издание Politico предположило, что США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют в Белом доме.

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Варвара Кошечкина
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