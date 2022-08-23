США заподозрили в тайной передаче Украине некоторых видов вооружений

Politico допустила тайную передачу США некоторых видов вооружений Украине

Соединенные Штаты поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют в Белом доме. Такое подозрение выразила американская газета Politico.

В материале отмечается, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона признал, что США в течение некоторого времени тайно передавали Киеву противорадиолокационные ракеты HARM (High-speed Anti-Radiation Missile), в то время как подобная помощь не была анонсирована официально. «Мы представили это так, что мы поставляем противорадиолокационные возможности», — заявил он.

Кроме того, авторы статьи указывают на публикацию портала Yahoo! News. В ней утверждалось, что недавние атаки на российские объекты в Крыму были совершены с помощью ракет большой дальности. Однако, как следует из официальных заявлений Запада о поставленных вооружениях, у Киева нет дальнобойных ракет, отмечают публицисты.

Вместе с тем Politico не исключает, что Вашингтон скрывает масштабы переданной в действительности военной помощи Киеву. «Мы признаем, что это все предположения. Никто из администрации не подтверждал и даже не намекал на наличие тайных поставок вооружений Украине. Даже если бы они были, маловероятно, что нам бы сообщили об этом секретном решении», — говорится в материале.

Очередной пакет военной помощи США

19 августа стало известно, что США предоставят Украине пакет военной помощи на 775 миллионов долларов. Вашингтон передаст Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, 15 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Sky Eagle, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также тысячу ПТРК Javelin. При этом в Пентагоне отметили, что система поражения радаров Harm уже прошла интеграцию с украинскими истребителями.

Кроме того, в военном ведомстве заявили, что рассматривают варианты передачи Киеву новых видов оружия, чтобы изменить положение дел на поле боя. Высокопоставленная представительница Пентагона пояснила, что США необходимо «обеспечить успех украинской армии» в южных и восточных районах страны. По этой причине сейчас американские власти рассматривают возможность поставки оружия в республику. О каком виде нового вооружения идет речь, не раскрывалось.

Позднее в американском минобороны рассказали, что, начиная с августа, Киеву на регулярной основе начнут поступать барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.

Украинские военные продолжают жаловаться на недостаток вооружений

Несмотря на многочисленные поставки Запада, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) продолжают звучать заявления о нехватке вооружений и боеприпасов. Так, 17 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал тяжелое положение украинских подразделений на фронте. По его словам, российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, наращивая интенсивность артиллерийских обстрелов. Военачальник добавил, что позиции украинских военных подвергаются ударам по 700-800 раз за сутки, при этом союзные подразделения ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.

Однако и рядовые бойцы утверждают, что ни разу не видели поставляемые из-за рубежа САУ Caesar, гаубицы М-777 или реактивные установки Himars. «Семьсот семьдесят седьмых я не видел ни одной. Но я видел много "двухсотых" и "трехсотых" (убитых и раненых — прим. «Ленты.ру»). Это ад», — поведал французскому Le Figaro один из военнослужащих.

При этом постоянная передача вооружений Киеву уже привела к тому, что склады Вооруженных сил Германии начали пустеть. «Мы подошли к допустимому пределу», — посетовала пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт. Она добавила, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.