В ДНР сообщили об обстреле Донецка из РСЗО HIMARS

СЦКК ДНР сообщил, что один из обстрелов ВСУ по центру Донецка велся из РСЗО HIMARS

Один из обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики (ДНР).

«Противник подверг массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения», — сказано в сообщении СЦКК. Уточняется, что при первых двух атаках по Ворошиловскому району использовались артиллерийские системы калибром 155 миллиметров.

При этом третий удар велся из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, в результате обстрела есть два погибших (мужчины 2004 и 1971 г.р.) и раненые. Также приводится информация о повреждении гражданской инфраструктуры.

23 августа сообщалось, что артиллерийский обстрел ВСУ по центру Донецка повредил здание администрации главы республики. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказали очевидцы. Глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.