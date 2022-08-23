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В ДНР сообщили об обстреле Донецка из РСЗО HIMARS

СЦКК ДНР сообщил, что один из обстрелов ВСУ по центру Донецка велся из РСЗО HIMARS

Кадр: Telegram-канал «Типичный Донецк»

Один из обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики (ДНР).

«Противник подверг массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения», — сказано в сообщении СЦКК. Уточняется, что при первых двух атаках по Ворошиловскому району использовались артиллерийские системы калибром 155 миллиметров.

При этом третий удар велся из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, в результате обстрела есть два погибших (мужчины 2004 и 1971 г.р.) и раненые. Также приводится информация о повреждении гражданской инфраструктуры.

23 августа сообщалось, что артиллерийский обстрел ВСУ по центру Донецка повредил здание администрации главы республики. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказали очевидцы. Глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.

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Алевтина Запольская
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