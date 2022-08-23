В ДНР сообщили об обстреле Донецка из РСЗО HIMARS
Один из обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики (ДНР).
«Противник подверг массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения», — сказано в сообщении СЦКК. Уточняется, что при первых двух атаках по Ворошиловскому району использовались артиллерийские системы калибром 155 миллиметров.
При этом третий удар велся из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, в результате обстрела есть два погибших (мужчины 2004 и 1971 г.р.) и раненые. Также приводится информация о повреждении гражданской инфраструктуры.
23 августа сообщалось, что артиллерийский обстрел ВСУ по центру Донецка повредил здание администрации главы республики. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказали очевидцы. Глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.