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Apple подготовилась к виртуальной реальности

Bloomberg: Apple зарегистрировала товарные знаки Reality One и Reality Pro

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Apple зарегистрировала новые товарные знаки перед запуском гарнитуры смешанной реальности. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты агентства обратили внимание, что Apple продолжает готовиться к выпуску первого шлема альтернативной реальности. Судя по ранним слухам, американская компания может представить гарнитуру с функциями виртуальной и дополненной реальности. Специалисты выяснили, что IT-гигант закрепил за собой право на бренды Reality One, Reality Pro и Reality Processor.

Согласно раскрытым данным, Apple зарегистрировала товарные знаки в США, Евросоюзе, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Коста-Рике и Уругвае. Во всех случаях американская корпорация действовала через связанные компании и партнерские юридические фирмы, которые ранее занимались делами Apple. Журналисты Bloomberg обратились в компанию за комментарием, но не получили ответа.

Специалисты предположили, что Apple закладывает юридическую основу для запуска нового продукта. Хотя торговые имена были зарегистрированы в преддверии презентации 7 сентября, журналисты полагают, что гарнитура будет представлена не раньше 2023 года.

В конце мая 2021 года журналисты выяснили, что Apple зарегистрировала торговую марку RealityOS. Ожидается, что компания оформила права на название для операционной системы, которая будет управлять гарнитурой виртуальной и дополненной реальности.

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Андрей Ставицкий
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