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Кремль оценил идею создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Представитель Путина Песков оценил идею демилитаризацию ЗАЭС словами «речи не идет»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

О создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не идет речи. Так на подобные предложения отреагировал официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Как сообщил 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, за прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. По его словам, еще девять ударов были нанесены по промзоне и три — по Каменско-Днепровскому району. Он также отметил, что днем ранее в регионе были зафиксированы 73 прилета со стороны позиций украинских военных.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе. В частности, 11 августа ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом со станцией возник пожар.

Киев отрицает свою причастность в обстрелах ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории ЗАЭС никто не будет, поскольку это означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы».

МАГАТЭ пока продолжает переговоры со всеми сторонами, в зависимости от исхода которых будет принято решение о том, чтобы отправить на станцию своих представителей.

«Нет, об этом речи не идет», — отреагировали на такие предложение в Кремле.

Ранее сообщалось, что Антониу Гутерриш поддержал позицию Украины и заявил, что Запорожская АЭС должна быть полностью демилитаризована. «Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте», — уточнил он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации назвал подобные идеи безответственными.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили новую атаку на ЗАЭС. По заявления представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВСУ использовали для атаки беспилотник.

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Валерий Розенберг
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