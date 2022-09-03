Гроб с телом Михаила Горбачева доставили на Новодевичье кладбище

Гроб с телом президента СССР Горбачева доставили на Новодевичье кладбище в Москве

Гроб с телом первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева доставили на Новодевичье кладбище в Москве. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с политиком прошла в Колонном зале Дома Союзов. На ней присутствовали послы США, Японии и ФРГ Джон Салливан, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайр, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Проститься с бывшим лидером Советского Союза приехал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Также церемонию посетила певица Алла Пугачева.

1 сентября глава государства Владимир Путин попрощался с Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Кроме того, память советского лидера почтут в Германии перед началом дебатов в бундестаге 7 сентября.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

