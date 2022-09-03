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Михаила Горбачева похоронили в Москве

Бывшего лидера СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Единственного президента СССР Михаила Горбачева с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает ТАСС.

Церемония прощания с политиком прошла в Колонном зале Дома Союзов. На ней присутствовали послы США, Японии и ФРГ Джон Салливан, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайр, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Проститься с бывшим лидером Советского Союза приехал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Также церемонию посетили певица Алла Пугачева, журналисты Дмитрий Крылов, Дмитрий Муратов, Владимир Познер.

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1 сентября глава государства Владимир Путин попрощался с Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Кроме того, память советского лидера почтут в Германии перед началом дебатов в бундестаге 7 сентября.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

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Варвара Кошечкина
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