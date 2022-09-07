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Найден уничтожающий бактерии токсин

Molecular Cell: найден уничтожающий бактерии токсин из Pseudomonas aeruginosa

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Макмастера и Института исследований инфекционных заболеваний Майкла Дегрута нашли новый токсин, уничтожающий бактерии, который может лечь в основу для разработки новых антибиотиков. Результаты работы описаны в журнале Molecular Cell, краткий обзор приводит Phys.org.

В ходе исследования специалисты заметили, что Pseudomonas aeruginosa, который вызывает инфекции, требующие госпитализации, например пневмонию, выделяет токсин, который эволюционировал и стал способен убивать другие виды бактерий. Такая реакция достигается за счет атаки на функциональные РНК бактерий, что нарушает полноценный ход жизненно необходимых процессов патогена.

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Авторы считают, что их открытие имеет большой потенциал для будущих исследований, которые могут в дальнейшем привести к появлению новых видов антибиотиков.

Ранее сотрудники Университета Миннесоты выделили из слюны человека пептид с антибактериальными свойствами, что может применяться для лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам.

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Елена Апазиди
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